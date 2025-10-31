Лукашенко: Протасевич – сотрудник белорусской разведки

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о бывшем главном редакторе портала Nexta Романе Протасевиче. Во время поездки в Витебскую область глава государства привёл один пример, когда против "Белавиа" (главная авиакомпания Белоруссии) были введены санкции. Поводом стало задержание Романа Протасевича вместе с его на тот момент девушкой.

"Долго рассказывать не буду. Протасевич – сотрудник нашей разведки. Нам надо было его задерживать? А вот вопрос, почему они (рейс Ryanair) в Вильнюс летели, там не сели, а развернулись и в Минск прилетели, сели после звонка, что у них на борту там какая-то взрывчатка. Ну, садитесь, вы в Вильнюс летели, над Вильнюсом были – садитесь. Развернулись, прилетели в Минск. Сели в Минске. Я говорю: "Ну, что, проводите операцию, он же под прикрытием работал этих беглых. Проводите операцию как следует", - приводит БелТА слова Лукашенко.

Ранее Протасевич был приговорён к восьми годам колонии – его признали виновным в публичных призывах к захвату государственной власти, актам терроризма, оскорблении президента, распространении заведомо ложных сведений о Белоруссии и других преступлениях. Позже Протасевич был помилован.