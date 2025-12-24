24 Декабря 2025
Образование В России
Профсоюз предложил педагогам рассказать о своих правах на "Разговорах о важном"

Профсоюз "Учитель" предложил педагогам провести "акцию": либо на "Разговорах о важном", либо на своих уроках рассказать о правах учителей и о роли профсоюзов. Адресат — Министерство просвещения РФ и Правительствуо.
"Сколько можно рассказывать про планы повышения зарплат и ничего не делать? Пусть это будет нашей предупредительной забастовкой! Пока мы не отказываемся учить детей, но уроки дополним темой трудовых прав!" — говорится в заявлении.

На рисунке к новости на сайте профсоюза стоят люди, которые держат плакат: "Министра просвещения — на учительскую зарплату".

Отмечается, что за 2,5 года существования "разговоров" тема трудовых прав работников не поднималась ни разу. Говорили о чем угодно, но только не о труде педагогов. А это нужно сделать. Если учитель математик, то он может показать задачу про расчет потребительской корзины и зарплаты, если учитель литературы — можно вспомнить любое произведение про тяжелые условия труда. Пусть дети знают, в какие условия государство поставило тех, кто их учит.

Член-корреспондент РАН и лидер "Родной школы" Алексей Савватеев пишет, что учителя робко начинают возмущаться. Пока лишь — поговорят. Но сам факт того, что обычный разговор о правах работника в школе воспринимается как форма давления на министерство, симптоматичен. И профсоюз словно извиняется за попытку сказать что-то вслух.

"Главный вопрос — к системе, в которой учитель вынужден маскировать разговор о законе под акцию, чтобы его вообще услышали. И если даже это сегодня выглядит смело — можно ли считать, что образование в нашей стране уже достигло дна?" — вопрошает Савватеев.

На странице профсоюза большинстве пользователей сомневаются в пользе от акции. Многие не понимают, почему учителя терпят такое унижение. Их уже опустили до уровня дворников, как заявил ранее лидер СРЗП Сергей Миронов, потому что зарплата (на одну ставку) не выше, а ответственность гораздо больше.

В настоящее время в большинстве регионов России зарплата учителя на одну ставку составляет не более 25-30 тыс. рублей на руки. При этом оклад учителя почти во всех регионах ниже МРОТ, и только за счет разных доплат и надбавок его "нагоняют" до уровня выше МРОТ. Разговоры про новую систему оплату труда учителей идут годами, но в лучшую сторону ничего не меняется.

Теги: учителя, зарплата, образование


