23 тыс. рублей на ставку учителя: признание директора школы

У учителей со стажем более 7 лет нет никаких надбавок. И при работе на ставку они получают жалкие 23 тыс. рублей. Это признала директор школы № 96 Омска Марина Рябикова.

Работать на одну ставку могут позволить себе лишь молодые учителя, пока им доплачивают 100% как молодым специалистам. Потом они вынуждены или должны уходить из школы, или брать вторую ставку, сказала Рябикова.

Омская область известна тем, что в ней одна из самых больших перегрузок учителей. Средняя нагрузка на одного учителя две ставки, отмечал ранее первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин, который родом из Омска. Это значит, что при нормальной нагрузке не хватает половины учителей. Что неудивительно при зарплате на уровне МРОТ. По статистическим данным, средняя зарлата педагогов региона составляет около 50 тыс., что подтверждает слова директора.

Фактически учителям платят как работникам самых низкоквалифицированных профессий. Лидер СРЗП Сергей Миронов говорит, что учителей опустили по зарплатам до уровня дворников. Это позор для страны, отмечают многие эксперты.