В Госдуме возмутились новой системой оплаты труда учителей

Учителя опасаются новой системы оплаты труда, так как им гарантируют только 70% зарплаты, а все остальное нужно будет заработать разными "показателями". Об этом заявил зампредседателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР).

Он отметил, что переход на оплату по "ученико-часам" ставит доход учителя в зависимость от числа детей в классе, а все традиционные надбавки: за выслугу лет, категорию, проверку тетрадей и заведование кабинетами - вообще упразднят. Их включат в общий фонд стимулирования. То есть у учителей просто отнимут эти деньги, которые теперь придется "достигать" проведением разных мероприятий, успехами учеников и т.п. То есть за собственно обучение детей станут платить еще меньше.

"Многие также считают унизительным ранжирование предметов по коэффициентам сложности, которое искусственно делит педагогический коллектив на "важных" и "второстепенных" специалистов", — сказал депутат.

Он считает, что нужно установить гарантированный минимальный уровень оплаты их труда, привязанный, например, к МРОТ.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сегодня объяснил "техническими причинами" низкие зарплаты учителей и почему-то назвал это "отголоском 90-х".