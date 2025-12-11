Министр просвещения России объяснил низкие зарплаты учителей "техническими проблемами"

Министр просвещения России Сергей Кравцов объяснил "техническими причинами" низкие зарплаты учителей. Он считает, что быстро сделать зарплаты педагогов высокими не получается, и это "отголосок 90-х".

"Да, у нас есть проблемы с зарплатой, с дифференциацией, это тоже отголосок 90-х годов. У нас есть школы — рядом находятся, но разные зарплаты у учителей. Для этого нужно проводить много работы, и соответствующие решения мы знаем, но, как я уже сказал, хочется быстрее, но не всегда это по техническим причинам возможно", - цитирует министра ТАСС.

По подсчетам Росстата, средняя зарплата учителей в России составляет около 55 тыс. руб. Но она рассчитывается на всю нагрузку, а в школе учителя работают в среднем более чем на полторы ставки. Так что средняя зарплата в садиках и школах на одну ставку будет порядка 30-35 тыс. на руки. Также средняя зарплата может очень изменяться от региона к региону. Так, в Москве учителя зарабатывают в среднем до 111 тыс. руб. в месяц, а в Северо-Кавказском федеральном округе – около 30 тыс. руб. в месяц.