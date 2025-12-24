"Одевайтесь по погоде": в Свердловской области ожидаются морозы до -42 градусов

На Среднем Урале объявлено предупреждение о непогоде. В регионе заметно похолодает.

Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, по данным синоптиков, завтра, 25 декабря, местами в Свердловской области ожидаются сильные морозы до -42 градусов.

"Одевайтесь по погоде, надевайте многослойную одежду: термобелье, утепленную куртку, шапку, перчатки и теплую обувь. Не забывайте про шарф – холодный воздух может спровоцировать спазм сосудов", - советуют спасатели.

Автовладельцам, которые отправляются в дорогу, следует иметь необходимый запас топлива. Также в машину лучше взять теплый плед, фонарик, запас воды и заряженный пауэрбэнк.

Ранее сообщалось, что 2025 год в Екатеринбурге может стать самым теплым за всю историю наблюдений. А сегодня каток на Площади 1905 года закрылся почти сразу после открытия из-за сильного мороза.