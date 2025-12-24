В Екатеринбурге каток на Площади 1905 года закрылся через два дня после открытия

Каток на Площади 1905 года в Екатеринбурге пришлось закрыть уже через два дня после его открытия.

Как сообщили организаторы в своем Telegram-канале, 24 и 25 декабря каток на площади работать не будет. Причиной стал сильный мороз, который может неприятно сказаться на состоянии льда.

Для тех, кто купил электронные билеты, их можно вернуть или обменять онлайн. А бумажные билеты можно будет вернуть или обменять в кассе начиная с 26 декабря.

Напомним, изначально каток на Площади 1905 года в Екатеринбурге должен был открыться еще 12 декабря. В церемонии должны были участвовать известные российские фигуристки Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева. Однако тогда открытие перенесли из-за теплой погоды.

Затем техническое открытие запланировали на 19 декабря. В итоге он открылся только в минувшее воскресенье, 21 декабря.

Полное закрытие катка на площади ожидается 23 февраля 2026 года.