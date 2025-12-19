19 Декабря 2025
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

"Каток на Площади" ждет екатеринбуржцев 21 декабря

"Каток на Площади" открывается для жителей и гостей Екатеринбурга уже в это воскресенье - 21 декабря. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Первый сеанс пройдет в 17.30. Тогда же посетителей ждет традиционная программа выходного дня. С 17.30 до 18.30 вместе с гостями на льду будут кататься и задавать ритм аниматоры в костюмах новогодних шаров. Тогда же ожидается визит почетных гостей. С 19.00 до 20:00 в медиарубке выступят финалисты телепроекта "Новая звезда" - FEDOR DANILOV&PARNI.

Напомним, что площадь катка составляет 4,1 тыс. кв.м., 3,3 тыс. из которых - территория катания, а 800 - тепловой павильон, вмещающий в себя до 700 человек одновременно. Вокруг выставлено 280 живых и искусственных елей, украшенных 2 км. гирлянд. Смотровую площадку установили сто стороны улице Ленина. Также в этом году было решено отказаться от раздельных входов в павильон, а катающиеся со своими коньками и арендованными могут переобуться на одном месте. Это сделано для того, чтобы не разводить группы и семьи с детьми, которым требуется помощь.

Также организаторы увеличили количество сеансов: шесть - по будням и восемь - по выходным. Однако для этого пришлось сократить время катания и перерывов между сеансами.

Первые два сеанса, традиционно, будут бесплатными, но только для посетителей со своими коньками. Купить билеты можно заранее онлайн или непосредственно перед катанием в киосках у павильона.

В конце января состоится большое гала-шоу со звездами фигурного катания: Евгенией Медведевой и Елизаветой Туктамышевой. Закрытие катка запланировано на 23 февраля.

Теги: Екатеринбург, Каток на Площади, каток, расписание


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

