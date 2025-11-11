Медведева и Туктамышева выступят на открытии катка на Площади 1905 года в Екатеринбурге

В нынешнем году каток на Площади 1905 года в Екатеринбурге откроется выступлением известных фигуристок. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным мэрии, запуск площадки намечен на 12 декабря – если погода позволит качественно залить лед. В церемонии открытия примут участие известные российские фигуристки Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева. Кроме этого, число сеансов на катке увеличится, а их длительность сократится до одного часа.

Каток проработает, предположительно, до 23 февраля 2026 года. Сообщалось, что его посвятят "Свердловскому рок-клубу".

Ранее стало известно, что каток на Площади 1905 года в Екатеринбурге станет ежегодным.