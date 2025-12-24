24 Декабря 2025
в россии
Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Кабмин РФ начал готовиться к банковскому кризису в России

Нарастание неплатежей, экономический спад и усиление санкций создают реальную угрозу для банковского кризиса.

Как сообщает The Washington Post, в правительстве РФ считают угрозу реальной. В текущих условиях возможен как кризис ликвидности банков, так и массовый кризис взаимных неплатежей компаний.

Особую озабоченность вызывает гигантский объем "теневого" кредитования оборонно-промышленного комплекса, достигший, по некоторым оценкам, $202 млрд. Этот пул долгов, выданных на расширение производства, эксперты называют плохо регулируемым и потенциально дестабилизирующим фактором, заложенным в самом сердце финансовой системы.

Согласно анализу экспертов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, в 2024–2025 гг. материализовался весь спектр ключевых рисков для российской экономики. Среди них — обостряющийся дефицит рабочей силы на фоне неблагоприятной демографии, усиливающееся технологическое отставание от ведущих стран, сокращение сырьевых доходов и экспортной выручки, рост оборонной нагрузки и ужесточение санкционного прессинга.

Теги: кризис, банки, экономика


