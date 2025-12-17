В Академии наук заявили об ухудшении экономической ситуации в 2026 году

Согласно анализу экспертов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, в 2024–2025 гг. материализовался весь спектр ключевых рисков для российской экономики.

Среди них — обостряющийся дефицит рабочей силы на фоне неблагоприятной демографии, усиливающееся технологическое отставание от ведущих стран, сокращение сырьевых доходов и экспортной выручки, рост оборонной нагрузки и ужесточение санкционного прессинга.

Перед лицом этих вызовов сбалансировать бюджет можно исключительно путем ограничения расходов. Эта мера в совокупности с высокой ключевой ставкой Центробанка РФ фактически гарантирует ухудшение экономической конъюнктуры в 2026 году.

Эксперты считают, что период так называемого "управляемого охлаждения" остался в прошлом. Экономика вступила в стадию стагнации: к сентябрю рост в годовом выражении составил ноль процентов. Единственным драйвером промышленности остается сектор, связанный с военно-промышленным комплексом. Параллельно продолжается устойчивое сокращение производства товаров длительного пользования и продукции инвестиционного назначения.

Тревожным сигналом стало и снижение инвестиционной активности, зафиксированное во II и III кварталах. Эксперты предупреждают: по классической схеме развития кризиса спад инвестиций приведет к дальнейшему сокращению выпуска, что повлечет за собой рост безработицы, снижение потребительского спроса и увеличение просроченной задолженности. Крайним проявлением этого сценария может стать полномасштабный кризис неплатежей, отмечается в обновленном прогнозе ИНП.

Ранее стало известно, что финансирование научных разработок в России рухнуло ниже уровня 1990-х.