Володин упрекнул Париж в отсутствие демократии, и столица Франции тут же "исправилась"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ("Единая Россия") считает, что "в Европе правят авторитарные режимы, которые лозунги о демократии используют как ширмы".

Володин попытался сослаться на избирательное законодательство как пример "авторитарности".

"Вот, например, мэра Парижа избирают выборщики из числа депутатов. А у нас мэра Москвы выбирает народ на прямых выборах", - заявил председатель Государственной Думы России.

Интересно, именно в уходящем 2025 году французские коллеги российских депутатов утвердили реформу избирательной системы для Парижа, а также других крупнейших городов страны – Лиона и Марселя. С марта 2026 года мэр будет избираться напрямую горожанами.

А вот в России идет обратный процесс: в 2025 году вступил в силу ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти. Он предполагает, что мэр административных центров субъектов РФ теперь избираются городскими депутатами из числа кандидатов, предложенных губернатором региона (то есть даже не депутатами из их же числа). Российские власти аргументируют это тем, что часто губернаторы и мэры не работают в единой команде, что приводит к политическим разногласиям и торможению важных проектов.

Что касается Москвы, то здесь прямые выборы мэра сохраняются, поскольку Москва (как Санкт-Петербург и Севастополь) является отдельным субъектом.

Теги: вячеслав володин, париж, демократия, выборы мэра


