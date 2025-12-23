Опрос: жители Екатеринбурга планируют встречать 2026 год дома

Жители Екатеринбурга рассказали, где планируют встретить новый 2026 год. Опрос на эту тему в декабре 2025 года провел сервис SuperJob.

Согласно результатам исследования, которые есть в распоряжении Накануне.RU, абсолютное большинство екатеринбуржцев планируют встречать Новый год в домашних стенах (70%). 7% опрошенных будут работать в новогоднюю ночь. На служебном посту с 31 декабря на 1 января чаще оказываются врачи и младший медперсонал, представители аварийно-спасательных служб, водители, полицейские, охранники, инженеры и рабочие непрерывных производств.

В гостях встретят Новый год 5% опрошенных. 4% собираются совершить поездку в другой город. За городом будут праздновать еще 4%. В других локациях (ресторанах, домах отдыха, за границей) отметят 2% уральцев.

