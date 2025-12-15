"Конверт с деньгами": жители Екатеринбурга назвали лучшие подарки на Новый год

Жители Екатеринбурга рассказали о своих самых желанных подарках на Новый год. Опрос на эту тему провел сервис SuperJob.

Согласно его результатам, которые есть в распоряжении Накануне.RU, конверт с деньгами является самым лучшим новогодним подарком – о нем мечтают 23% опрошенных. На втором месте с 19% голосов оказались путешествия. Смартфоны и другие девайсы, а также косметика и парфюмерия поделили третью позицию, набрав по 9%.

Бытовую технику и электронику для дома хотели бы получить в подарок 6% екатеринбуржцев, столько же – билеты на культурные мероприятия. Украшения, сертификаты на обучение или товары для спорта хотят 3%. Подарочные сертификаты, книги, компьютерные игры или инструменты для ремонта – 2%.

При этом мужчины больше хотели бы в подарок деньги и инструменты для ремонта. А женщины чаще мужчин мечтают о путешествиях.

