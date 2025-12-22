Паслер поручил обеспечить безопасность свердловчан в новогодние праздники

Губернатор Свердловской области Денис Паслер поручил антитеррористической комиссии региона усилить меры безопасности во время новогодних праздников. Об этом Накануне.RU сообщили в областном департаменте информационной политики.

В частности, речь идет о местах массового скопления людей.

"Впереди зимние каникулы и множество мероприятий. Мы должны быть готовы оперативно реагировать на любые внештатные ситуации, на сигналы и сообщения свердловчан. <…> Наша задача – в любую погоду обеспечить стабильное функционирование критически важной инфраструктуры, надежную работу коммунального комплекса, безопасность на дорогах и транспорте. Еще один безусловный приоритет – охрана общественного порядка на новогодних елках и в местах проведения массовых мероприятий", - поручил Паслер.

Известно, что в обеспечении порядка будут задействованы более 3,5 тысяч сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии.

Ранее сообщалось, что Екатеринбург занял второе место в рейтинге самых популярных новогодних направлений России.