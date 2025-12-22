ВС России: Антисоветская агитация и пропаганда не содержит общественной опасности

Верховный суд признал антисоветскую агитацию и пропаганду деяниями, не содержащими общественной опасности. Осуждённые за это подлежат реабилитации независимо от фактической обоснованности обвинения.

Такого решение президиума Верховного Суда РФ, заседание которого провёл председатель ВС России Игорь Краснов. Оно стало итогом рассмотрения дела жителя Одессы Ивана Мока, осуждённого в 1950 году за измену Родине и контрреволюционную агитацию.

Проживая на оккупированной территории, Иван Мок добровольно служил старостой в посёлке и выполнял указания фашистских захватчиков. После репатриации, находясь в Кировской области, он проводил антисоветскую агитацию среди местного населения. Верховный суд отменил судебные решения в части наказания за контрреволюционную агитацию, оставив без изменения приговор за измену Родине, сообщает пресс-служба инстанции.