23 Декабря 2025
Общество В России
Фото: Накануне.RU

Евгений Спицын: Верховный суд не прав, говоря об отсутствии общественной опасности в антисоветской агитации и пропаганде

Историк Евгений Спицын высказался о решении Верховного суда о том, что антисоветская агитация и пропаганда не несут общественной опасности.
"Верховный суд не прав, потому что правовая система государства – воля господствующего класса, возведённая в закон. У нас существовало советское государство в форме сначала диктатуры пролетариата, потом – общенародного. Это было первое в мире государство рабочих и крестьян. Они защищали свои кровные, классовые интересы. А раз так, то такое государство само создавало правовой каркас, дававший возможность защитить классовые интересы государства", - сказал Спицын в разговоре с Накануне.RU.

Именно поэтому любая антисоветская агитация и пропаганда расценивалась как уголовное преступление, и в этом нет ничего особенного.

"Странная какая-то позиция Верховного суда. Тут важно понять, какой была мотивация её принятия. С моей марксистской позиции, Советское государство имело право защищать свои классовые интересы в собственной законодательной системе. Оно считало, что антисоветская агитация и пропаганда подрывает устои государства, поэтому человек, который этим занимается, подлежал уголовному наказанию", - сказал Евгений Спицын.

Историк напомнил, что в статье 58 УК РСФСР было 18 подпунктов, и по этой статье осуждали не только за антисоветскую агитацию и пропаганду, но и, например, за фальшивомонетчество и участие в вооружённых бандформированиях.

"Что, всех надо реабилитировать?", - сказал Евгений Спицын.

22 декабря 2025 г. Верховный суд признал антисоветскую агитацию и пропаганду деяниями, не содержащими общественной опасности. Осуждённые за это подлежат реабилитации независимо от фактической обоснованности обвинения. Такого решение президиума Верховного Суда РФ, заседание которого провёл председатель ВС России Игорь Краснов. Оно стало итогом рассмотрения дела жителя Одессы Ивана Мока, осуждённого в 1950 г. за измену Родине и контрреволюционную агитацию.

Проживая на оккупированной территории, Иван Мок добровольно служил старостой в посёлке и выполнял указания фашистских захватчиков. После репатриации, находясь в Кировской области, он проводил антисоветскую агитацию среди местного населения. Верховный суд отменил судебные решения в части наказания за контрреволюционную агитацию, оставив без изменения приговор за измену Родине.

Евгений Спицын, Верховный суд России, антисоветская агитация и пропаганда, реабилитация


