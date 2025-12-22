Жога взял на свой личный контроль вопросы, заданные уральцами Путину

Полномочный представитель президента России в УрФО Артем Жога провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе полпредства, главной темой стала программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая состоялась 19 декабря.

Жога отметил, что от жителей Уральского федерального округа президенту поступил ряд важных вопросов, и глава государства дал по ним поручения.

"Обращения переданы для контроля главным федеральным инспекторам. Просьба обратить на них особое внимание и вместе с региональными властями провести необходимую работу", - поручил полпред.

Он заверил, что держит заданные уральцами вопросы на своем личном контроле.

Напомним, что из Свердловской области Путину задавали вопрос про ипотеку в Екатеринбурге, а также жаловались президенту на отсутствие льготных лекарств в Краснотурьинске.