19 Декабря 2025
Общество Свердловская область В России
Фото: скриншот прямой трансляции

"С милым рай и в шалаше": Путин посоветовал молодым семьям брать ипотеку "там, где дают под 2%"

Владимир Путин прокомментировал жалобу журналиста из Екатеринбурга на то, что молодым, студенческим семьям нереально взять ипотеку в крупном городе даже под 6% "семейной ипотеки".

"Ждать бесконечно улучшения материального положения можно, но это часть нашей жизни – рождение детей. Вы наверняка человек верующий, это божественная миссия человека – продолжение рода. Есть места, где ипотека 2% - можно взять ипотеку там, с милым рай и в шалаше", - ответил Путин во время "прямой линии", комментируя условия ипотеки в столице Урала: платеж 50 тыс. руб. на 30 лет за однокомнатную квартиру.

Отметим, что сейчас "семейную ипотеку" под 2% дают в ЛНР, ДНР, других регионах, граничащих с линией фронта, на Дальнем Востоке и в Арктике.

При этом президент России поддержал создание совсем молодых семей: "На Кавказе есть традиция: женят своих детей в раннем возрасте, надо бы брать с них пример. У Рамзана Кадыров большая семья, рано женятся и выходят замуж, это правильно". Так Путин прокомментировал длинную историю отношений журналиста: он встречается со своей избранницей с 15 лет.

Журналист из Екатеринбурга в ходе "прямой линии" с Путиным еще и сделал предложение своей девушке. А вопрос доступности жилья для молодых семей он уже поднимал на пресс-конференции губернатора Свердловской области Дениса Паслера минувшим летом. Тогда глава региона сообщил, что обычно молодым семьям в решении квартирного вопроса при рождении детей помогает бог.

"Вспомнил свой разговор, когда мне было 25 лет. Я рассуждал примерно так же: семья, нужно сначала квартиру и потом все остальное. Один умный человек сказал мне так: бог дал деточку – даст и денежку. Поэтому вы зря эту историю оттягиваете. Мотивация создать условия для семьи даст вам новую траекторию развития", - сказал Паслер.

 

владимир путин, жилье, семейная ипотека, студенты


