20 Декабря 2025
Общество В России Москва
Фото: пресс-служба Кремля

Путин попробовал пирожки от люберецкой пекарни "Машенька"

Владимир Путин попробовал пирожки из люберецкой пекарни, владелец которой Денис Максимов накануне задавал президенту вопрос в ходе "прямой линии". Пресс-служба Кремля опубликовала видео, в котором глава государства пробует с чаем пирожок, а также поздравляет предпринимателя и его семью с наступающим Новым годом. Также сообщается, что Путин передал Максимову в ответ корзину с угощениями.  

Максимов задал вопрос о проблемах, связанных с переходом на новую систему налогообложения (если точнее – о расходах, с этим связанных). Путин ответил, что "обязательно обратит внимание правительства" на тему сложностей, которые бизнес испытывает при смене налогового режима. А потом неожиданно попросил: "Может, угостите чем-нибудь, пришлёте чего-нибудь вкусненького, хорошо? А я со своей стороны поработаю с правительством в направлении поддержки".

В пекарню Максимова еще до окончания "прямой линии" повалили журналисты и обычные посетители, для которых предприниматель стал знаменитостью. Он рассказал, что передаст президенту каравай, пироги и пирожки.

Также бизнесмен сообщил, что надеется на исполнение обещания (поговорить с правительством) со стороны президента. "Он [Путин] вселил в нас надежду, что, возможно, для ИП и малых предприятий, которые занимаются непосредственно производством чего-либо, а не перепродажей, как президент сказал, того же импорта, возможно, как-то условия будут смягчены. Я надеюсь, в ближайшее время это нам позволит как-то с оптимизмом смотреть в будущее", - цитирует Максимова издание "Подъем".

Теги: владимир путин, прямая линия, денис максимов, пекарня, пирожки, кремль


