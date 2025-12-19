19 Декабря 2025
Здравоохранение Свердловская область В России
Фото: Накануне.RU

Путину пожаловались на отсутствие льготных лекарств в Свердловской области

Владимиру Путину пожаловались на отсутствие лекарств для льготников в Свердловской области. Президент обещал разобраться.

Сегодня в ходе программы "Итоги года с Владимиром Путиным" к нему обратился житель Краснотурьинска. Он сообщил, что в аптеках города нет льготных лекарств, положенных гражданам после перенесенных заболеваний и операций. По словам уральца, "это происходит ежегодно с ноября месяца".

"В поликлинике города объясняют, что закончилось финансирование. Как говорил многоуважаемый Виктор Степанович Черномырдин, "никогда такого не бывало, и вот опять". Прошу вас помочь чиновникам Свердловской области найти потерянные финансы и обеспечить жителей города льготными лекарствами, так необходимыми гражданам", - обратился он к президенту.

Путин в ответ заявил, что "таких обращений действительно много".

"Вопрос, который вы задаете, заключается в должной организации этой работы на местах в регионах РФ, в логистике, в своевременном принятии решений по заключению контрактов по распределению этих лекарств в аптечной сети и так далее. Обязательно я вам обещаю обратить внимание на то, что у вас происходит, и надеюсь, что эта проблема будет решена", - заверил глава государства.

Он также выразил озабоченность тем, что закрываются государственные аптеки и в этой связи исчезают льготные лекарства.

"Но хочу обратить внимание коллег в регионах и сказать, что даже в частных аптеках льготные лекарства должны оставаться по фиксированным ценам. Это важно, и за этим нужно будет последить соответствующим контрольным органам Министерства здравоохранения и другим контрольным организациям", - призвал Путин.

Он добавил, что нужно больше внимания уделять развитию аптечной сети, в том числе заниматься внедрением так называемых передвижных аптек.

"Во многих регионах это делается, эта практика все шире и шире применяется и используется хорошо. В ФАПах можно продавать соответствующие лекарства, и это тоже решает отчасти проблему. Можно развивать это направление и в системе Почты России. То есть как решать эту проблему, в целом понятно. Нужно только наладить эту работу, это будем делать обязательно. А в вашем случае точно решим, и, надеюсь, быстро", - пообещал свердловчанину президент.

Теги: лекарства, льготники, Путин, Краснотурьинск


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

