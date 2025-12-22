Киеву не хватит 90 млрд евро на два года, заявили в Раде

Киевскому режиму не хватит на два года утвержденного ЕС кредита в размере 90 млрд евро. Об этом заявил депутат Рады Ярослав Железняк.

Он ссылается на данные МВФ, что Киеву нужно 137 млрд долларов для закрытия всех потребностей. В них входят и военные расходы, и финансирование социальных обязательств. Поэтому необходимо еще получить деньги, в том числе как-то украсть хотя бы часть замороженных российских активов. Об этом же заявил и Зеленский: он рассчитывает "использовать все $210 млрд российских активов".

Сообщалось, что выделенные 90 млрд евро Киеву выплачивать придется только в случае выплатой России "репараций". Однако в будущем эти условия могут измениться, так как страны ЕС договорились о кредите за счет собственных заимствований.

Канцлер Германии Фридрих Мерц не теряет надежды, что ЕС в будущем погасит долг по кредиту для Украины за счет российских активов. Депутат Госдумы Михаил Делягин считает, что схему кражи российских активов в ЕС решили хитро обставить. Их украдут, если Россия не выплатит "репарации". Об этом и сказал Мерц.