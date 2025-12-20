Зеленский собирается каким-то образом получить все замороженные российские активы

Владимир Зеленский заявил, что одобренный Евросоюзом беспроцентный кредит для Украины, Киев собирается вернуть только в том случае, "если Россия будет выплачивать репарации Украине".

В своем заявлении Зеленский выставляет кредит так, будто его выдадут из средств, каким-то образом связанных с российскими замороженными активами. Однако из озвученных публично данных следует как раз обратное: власти ЕС договорились о выделении в 2026-2027 годах кредита из средств бюджета Евросоюза, а трогать замороженные российские активы они не решились.

Но Зеленский пишет в своем Telegram-канале: "Выделение Европой 90 миллиардов, которые в любом случае связаны с российскими активами, – это беспрецедентное решение, и оно окажет влияние на мирные переговоры. Украина окажется в более сильной позиции".

Он также добавил, что рассчитывает "использовать все $210 миллиардов [замороженных] российских активов". Когда он планирует их использовать – президент Украины не сообщает.

"Мы понимаем, что беспроцентные кредиты – 90 миллиардов – Украина будет возвращать только в том случае, если Россия будет выплачивать эти репарации Украине. Поэтому это большая, реальная, важная победа, и не только в финансовом плане", - добавил президент Украины.

Он также пишет, что "в геополитическом и политическом плане лидеры Европы продемонстрировали свою силу, и им хватило целостности для принятия такого решения". Хотя все мировые СМИ написали как раз об обратном: у ЕС нет единства и решение принято не было, хотя в преддверии встречи лидеров союза решительных заявлений было достаточно.