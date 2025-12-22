СМИ: Причиной взрыва машины на юге Москвы могло быть СВУ
Автомобиль на парковке на улице Ясеневой в Москве мог взорваться из-за срабатывания самодельного взрывного устройство (СВУ), передает Shot без ссылки на источник. По неподтвержденным данным, устройство могло быть заложено под днище машины Kia Sorento. Оно сработало через несколько секунд после того, как водитель сел в автомобиль и поехал.
Водитель был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии: у 56-летнего мужчины множественные осколочные ранения, закрытые переломы, ранения ног и перелом лицевой кости.
Ранее Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела и назначении взрывотехнической экспертизы. На месте ЧП работают силовики и экстренные службы.