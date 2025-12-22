На юге Москвы во время движения взорвался автомобиль

В районе Орехово-Борисово на юге Москвы взорвался автомобиль. Пострадал водитель – в момент взрыва он находился внутри машины.

По свидетельствам очевидцев, ЧП произошло, когда около 7 утра мужчина сел в свой автомобиль Kia на парковке. Он завел машину и поехал, взрыв произошел во время движения. Взрыв разворотил переднюю часть автомобиля, также пострадали соседние машины.

Сообщается, что у пострадавшего водителя контузия. Его долго не могли достать, мужчина оказался заблокирован в горящем автомобиле.

Других пострадавших, по предварительным данным, нет. На месте инцидента на улице Ясеневой работают экстренные службы.

В Следственном комитете сообщили, что возбудили уголовное дело. "В связи с инцидентом, произошедшим на улице Ясеневой в городе Москве, в результате которого поврежден автомобиль и пострадал один человек", - говорится в сообщении СКР. Следствие намерено провести медицинскую и взрывотехническую экспертизы.