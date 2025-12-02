СМИ: Трамп требовал от Мадуро покинуть Венесуэлу до 28 ноября

Президент США Дональд Трамп давал венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро время до 28 ноября, чтобы покинуть страну вместе с семьей, сообщает Reuters.

Как утверждают источники агентства, по истечении этого срока глава Белого дома заявил о "закрытии" воздушного пространства над Венесуэлой.

Также сообщается, что во время разговора с Трампом Мадуро запросил полную амнистию ему и членам его семьи, а также снятие наложенных санкций, в том числе с более чем 100 венесуэльских чиновников, пишет РИА Новости. Он также якобы предложил, чтобы вице-президент Делси Родригес возглавила временное правительство Венесуэлы. По данным Reuters, Трамп отклонил большинство запросов Мадуро.

Напомним, 29 ноября президент США призвал все авиакомпании считать воздушное пространство над Венесуэлой закрытым. До этого Трамп объявил, что уже определился с позицией относительно возможных действий в отношении Венесуэлы. Также стало известно, что США провели новый этап "тайных переговоров" с Венесуэлой.

Ранее сообщалось, что США грозят нанести удары по Венесуэле. Официально заявленная цель – борьба с наркотрафиком. В Кремле заявляли, что Россия внимательно наблюдает за тем, что происходит в Венесуэле в связи с военным давлением со стороны США.