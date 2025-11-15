"Я принял решение". Трамп определился с позицией США по Венесуэле

Американский президент Дональд Трамп объявил, что он уже определился с позицией относительно возможных действий США в отношении Венесуэлы.

"Я принял решение. Но не могу сказать, каким оно будет", - сообщил Трамп журналистам на борту самолета Air Force One. Цитату приводит "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что США грозят нанести удары по Венесуэле. Официально заявленная цель – борьба с наркотрафиком. В Кремле заявляли, что Россия внимательно наблюдает за тем, что происходит в Венесуэле в связи с военным давлением со стороны США.

Напомним, также сегодня Трамп заявил, что надеется на скорое разрешение украинского конфликта, потому что он его "раздражает".