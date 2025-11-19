СМИ: США провели тайные переговоры с Венесуэлой

США провели новый этап "тайных переговоров" с Венесуэлой, пишет газета New York Times со ссылкой на источники.

По информации издания, в ходе переговоров звучало предложение, приписываемое в статье венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро, сложить полномочия "в течении пары лет". Отмечается, что Белый дом его отверг.

На переговорах также якобы обсуждался доступ американских компаний к венесуэльской нефти.

Ранее сообщалось, что США грозят нанести удары по Венесуэле. Официально заявленная цель – борьба с наркотрафиком. В Кремле заявляли, что Россия внимательно наблюдает за тем, что происходит в Венесуэле в связи с военным давлением со стороны США.