Трамп призвал считать воздушное пространство над Венесуэлой "закрытым для полетов"

Президент США Дональд Трамп призвал все авиакомпании считать воздушное пространство над Венесуэлой закрытым. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

"Всем авиакомпаниям, пилотам, наркоторговцам и торговцам людьми: пожалуйста, считайте воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее полностью закрытым", — написал Трамп.

На прошлой неделе Федеральное управление гражданской авиации США опубликовало уведомление для гражданских воздушных судов об опасности полетов над Венесуэлой и ее прибрежными районами в Карибском море. Уточнялось, что это связано с "ухудшением ситуации с безопасностью и повышенной военной активности в Венесуэле или вокруг нее".

Недавно американский президент Дональд Трамп объявил, что уже определился с позицией относительно возможных действий в отношении Венесуэлы. Также стало известно, что США провели новый этап "тайных переговоров" с Венесуэлой.