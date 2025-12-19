19 Декабря 2025
в россии
ВС пересмотрел дело Долиной

Фото: Leon Neal / Getty Images

Bloomberg: Гарантии Запада для Украины подразумевают две линии обороны

США и Европа разработали целый комплекс гарантий безопасности для Украины, которые приводит Bloomberg. Но они будут даны после заключения мирного соглашения Киева с Россией.
В основу положена идея многоуровневого "сдерживания России". Первая линия обороны - это ВСУ численностью до 800 тысяч человек. Вторая - войска стран НАТО в глубине территории Украины. Ожидается, что это укрепит доверие Киева. Если боевые действия начнутся снова, то страны НАТО предпримут дипломатические шаги для урегулирования. Если и они не дадут результата, в течение нескольких суток ВСУ будет предоставлена прямая военная поддержка при участии США. Это подобно знаменитой статье устава НАТО о коллективной обороне. Сообщается, что Зеленский хочет законодательного закрепления этих обязательств в Конгрессе США.

При этом план грешить явными недостатками. Так, он исходит из "агрессивности" России, но подразумевает, что в начале будет заключено полноценное мирное соглашение. Также Россия категорически возражает против введения войск стран НАТО на территорию Украины. Численность ВСУ в 800 тысяч человек представляет собой армию военного времени, которая не имеет смысла после заключения мира. А по смыслу план не подразумевает устранения первопричин конфликта украинского режима с Россией.

Интересно, что в плане не говорится о том, что войска стран НАТО будут воевать с Россией даже после повторного "нападения" России. А Зеленский заявил, что так и не получил конкретного ответа от США, что они будут делать в этом случае. Например, что такое "участие США". Это могут быть непубличные гарантии, но они должны быть даны.

На прошедшей встрече в формате "Рамштайн" обязательства в отношении Украины взяли на себя 15 стран. Но они, скорее всего, не будут ратифицированы в парламентах стран, пишет The Washington Post. А представители США на прошедших переговорах в Берлине заявили украинской делегации, что Киев либо примет предложение о гарантиях безопасности, либо рискует полностью остаться без них.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

