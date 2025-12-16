США потребовали от Украины принять "платиновые" гарантии безопасности

Представители США на переговорах в Берлине заявили украинской делегации, что Киев либо примет предложение о гарантиях безопасности для Украины, либо рискует полностью остаться без них. Об этом пишет газета Telegraph со ссылкой на американских чиновников.

Издание отмечает, что источники в США охарактеризовали гарантии безопасности как "платиновый стандарт" и подчеркнули, что Киев и Европа довольны предложениями Дональда Трампа.

Как сообщалось, на переговорах в Берлине был достигнут прогресс в обсуждении предоставления Украине гарантий безопасности, схожих со статьей 5 НАТО, которые, как надеется Вашингтон, примет РФ.

Также стало известно, что в переговорах между Россией и Украиной преодолено порядка 90% разногласий. Администрация США считает эти переговоры позитивными, а президент Дональд Трамп — доволен положением дел. Официальный Вашингтон полагает, что финальное слово по ключевым территориальным вопросам должно остаться за Киевом, однако, по данным Sky News, от Украины все же ожидают определенных уступок для окончательного урегулирования.