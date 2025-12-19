"ЧелябГЭТ" отменил закупку премиального минивэна Voyah Dream

ООО "Челябинский городской электрический транспорт", подведомственное мэрии, отменило закупку автомобиля премиального класса. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном отделении "Народного фронта".

По данным президентского движения, основанием для отмены стало отсутствие заявок на участие в процедуре закупки.

Напомним, что ранее активисты обратили внимание на закупку минивэна Voyah Dream начальной стоимостью более 5,1 млн рублей. Заказчиком выступал "ЧелябГЭТ". После выявления закупки "Народный фронт" направил обращение в администрацию Челябинска с предложением пересмотреть целесообразность приобретения дорогостоящего автомобиля и рассмотреть более бюджетные альтернативы.