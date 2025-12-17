"Челябинский городской транспорт" планирует закупить минивэн премиум-класса

В Челябинске общественники обратили внимание на закупку, размещённую ООО "Челябинский городской электрический транспорт" ("ЧелябГЭТ"), которое находится под контролем городской администрации. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном отделении "Народного фронта".

Согласно данным, обнаруженным представителями "Народного фронта", предприятие планирует приобрести минивэн "Voyah Dream". Начальная цена контракта составляет 5 млн 176 тыс. 667 рублей. Заказчиком выступает ООО "ЧелябГЭТ", учредителем которого является МУП "СОД", подведомственный комитету по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Челябинска.

В перечне обязательных технических характеристик указаны: полностью автоматическая система парковки, подсветка дверных ручек и другие опции повышенного уровня комфорта.

В "Народном фронте" сообщили, что направили обращение в администрацию Челябинска с просьбой пересмотреть целесообразность закупки и рассмотреть более экономичный вариант автомобиля.