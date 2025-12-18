ЕС хочет обязать Киев покупать европейское оружие в обмен на кредит

ЕС хочет привязать новый кредит для Киева к принципу "покупай европейское". Об этом пишет Bloomberg.

Там намерены использовать потенциальный кредит для возрождения собственного ВПК, так как Киев должен закупать, в основном, только европейское вооружение. Речь идет о том, чтобы от половины и до полной возможной суммы в 210 миллиардов евро в течение следующих пяти Украина потратила на закупки продукции оборонных предприятий ЕС. Закупки в других странах будут ограничены и регламентированы, в том числе в США. Киеву оставят лишь возможность выхода за жесткие рамки в случае срочной необходимости закупки какого-то вооружения, которого нет в ЕС.

Сейчас США продают вооружение НАТО, а страны альянса уже поставляют его Киеву. Министр финансов США Скотт Бессент говорил, что Вашингтон продает оружие с наценкой 10%. Схема называется Priority Ukraine Requirements List (PURL).

"Репарационный кредит" для Украины за счет кражи замороженных российских активов может быть принят уже на днях на заседании Совета ЕС. Но канцлер Германии Фридрих Мерц не исключил, что этого не будет.

Между тем Украина находится на грани банкротства, пишет агентство АР. МВФ оценивает, что в 2026 и 2027 годах Украине потребуется в общей сложности 137 млрд евро, или 160 млрд долларов. Они должны быть получены к весне. Никакой другой возможности найти столько денег для Киева, кроме как украсть российские активы, нет.