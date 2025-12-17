17 Декабря 2025
в россии
Политика За рубежом
Фото: Reuters / Angelika Warmuth

Мерц: Договориться о краже российских активов на днях вряд ли получится

В ЕС до сих пор нет согласия насчет кражи замороженных российских активов, поэтому нет уверенности, смогут ли европейские страны принять это решение на саммите ЕС 18 декабря. Шансы 50 на 50, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.
Сам Мерц за кражу, так как российская армия продвигается и боевикам на Украине срочно нужна помощь Запада. При этом он признает, что есть немалые риски.

Накануне глава евродипломатии Кая Каллас признала, что работать над "репарационным кредитом" для Украины становится все труднее, так как это вызывает сильные возражения со стороны ряда стран. Всего семь стран против кражи чужих активов: Бельгия, Венгрия, Словакия, Италия, Болгария, Чехия и Мальта. Бельгия поддержала только заморозку активов, но по-прежнему против их конфискации.

Как пишет Politico, Бельгия не согласилась на предложенные Еврокомиссией гарантии и обещания и сочла их недостаточными. Страна продолжает добиваться дополнительных гарантий того, что она не будет подвергаться "непропорциональным рискам", ведь российские активы в основном находятся на территории Бельгии.

В начале декабря Еврокомиссия утвердила два варианта финансирования Украины: кражу замороженных российских активов под видом "репарационного кредита" и привлечение заемных средств под гарантии общеевропейского бюджета, то есть наращивание долгов ради Украины. Второй вариант никому не нравится. Первый же надолго решит проблему финансирования киевского режима, но многие против этого беззакония. Брюссель, обещавший помогать Киеву столько, сколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы и стоит перед сложной дилеммой.

По данным Politico, Вашингтон пытается вынудить ЕС отказаться от кражи российских активов.

Теги: мерц, активы


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

