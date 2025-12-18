18 Декабря 2025
Происшествия СЗФО В России Санкт-Петербург
Фото: Следственный комитет РФ

Подросток, напавший на учительницу в Петербурге, отрицает конфликт между ними

Школьнику, напавшему с ножом на учительницу в Петербурге, и охраннице школы предъявили обвинения. Об этом сообщил СУ СКР по региону.

Подростку вменяют покушение на убийство (ч.3 ст.30 ч.1 ст.105 УК РФ). В ходе допроса он частично признал вину, при этом отрицая наличие конфликта с учителем.

Также предъявлено обвинение сотруднице охранного предприятия по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Женщина не провела досмотр школьника, пронесшего нож в школу, несмотря на срабатывание рамки металлоискателя. Свою вину она признала.

ЧП в школе произошло 15 декабря в 07:00. Школьник ударил учительницу ножом, когда пришел исправлять контрольную перед уроками. И учителя, и ученика госпитализировали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство.

16 декабря была задержана сотрудница охранной фирмы, находившаяся на посту в день происшествия. Она пропустила подростка с ножом, несмотря на сигнал металлодетекторов. СК сообщил о возбуждении второго уголовного дела - об оказании охранных услуг с нарушениями требований безопасности.

Теги: школьник, нож, учительница


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 17.12.2025 08:27 Мск Охранница петербургской школы, пропустившая ученика с ножом, признала вину
Ранее 15.12.2025 12:42 Мск В полиции назвали причину нападения школьника на учительницу в Петербурге
Ранее 15.12.2025 11:11 Мск СМИ: В школе Петербурга восьмиклассник напал с ножом на учительницу

