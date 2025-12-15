СМИ: В школе Петербурга восьмиклассник напал с ножом на учительницу

Правоохранительные органы проверяют информацию о нападении ученика на учительницу в петербургской школе №19, сообщает канал 78.

По словам очевидцев, у здания уже больше часа находятся скорая и полиция. Предварительно, на 29-летнюю учительницу математики напал 15-летний подросток. Школьник ударил учительницу ножом, когда пришел исправлять контрольную перед уроками. У преподавательницы — резаные раны спины, передает телеканал.

Shot пишет, что учеников заперли в спортзале школы. По данным телеграм-канала, их изолировали из-за восьмиклассника с ножом.

