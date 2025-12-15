В полиции назвали причину нападения школьника на учительницу в Петербурге

Учительница, на которую с ножом напал девятиклассник в школе Санкт-Петербурга, госпитализирована. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Предварительно, школьник совершил нападение из-за плохой оценки, уточнили в ведомстве.

Информация об инциденте поступила в полицию сегодня в 07:09. Школьник ударил учительницу ножом, когда пришел исправлять контрольную перед уроками. СМИ пишут, что нападавший также доставлен в больницу. Следственный комитет после ЧП в школе возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство.