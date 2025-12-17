Охранница петербургской школы, пропустившая ученика с ножом, признала вину

Охранница школы в Санкт-Петербурге, пропустившая без досмотра ученика с ножом, признала вину. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Обвиняемую поместили в изолятор временного содержания. В ближайшее время будет решен вопрос о мере пресечения.

ЧП в школе произошло 15 декабря в 07:00. Школьник ударил учительницу ножом, когда пришел исправлять контрольную перед уроками. И учителя, и ученика госпитализировали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство.

16 декабря была задержана сотрудница охранной фирмы, находившаяся на посту в день происшествия. Она пропустила подростка с ножом, несмотря на сигнал металлодетекторов. СК сообщил о возбуждении второго уголовного дела - об оказании охранных услуг с нарушениями требований безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).