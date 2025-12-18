СМИ: Эрдоган попросил Путина забрать ракеты С-400 ради сделки с США

Стремясь разблокировать доступ к американским истребителям пятого поколения F-35, Турция изучает вариант возврата России зенитных ракетных систем С-400, сообщает Bloomberg.

Хотя Кремль официально отрицает, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган делал соответствующий запрос президенту РФ Владимиру Путину, источники агентства утверждают обратное. Анкара рассчитывает, что ее посреднические усилия в урегулировании украинского кризиса создадут благоприятный фон для такой сделки.

Основным препятствием остается финансовый вопрос: Турция хочет вернуть уплаченные за С-400 миллиарды долларов. Рассматривается схема взаимозачета с поставками российских углеводородов, однако ее практическая реализация будет сложной и потребует отдельной проработки.

Ранее Турецкое Минобороны отрицало, что предлагало Пентагону отказаться от постановки на боевое дежурство российских комплексов С-400 в обмен на поставки истребителей F-35. В ведомстве заявили, что С-400 стоят на вооружении ВВС Турции.