Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после новости о застройке бывшего Ботанического сада

После того, как жители Ботаники в Екатеринбурге выступили против застройки бывшего Ботанического сада, было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СКР, отмечая, что глава ведомства Александр Бастрыкин взял ситуацию на контроль.

Напомним, на днях жители Ботаники записали видеообращение президенту Владимиру Путину для предстоящей "прямой линии". Они рассказали о скором появлении в бывшем Ботаническом саду еще одной новостройки, которая, по их мнению, появится на и без того плотно застроенном участке. Горожане выдвигают ряд требований. Еще раньше была создана петиция против застройки.

В СКР обратили внимание на замечания горожан, о численности населения микрорайона, которая уже превышает 5 тыс. человек, об отсутствии планов по строительству новых детских садов и школ, об ограничении проезда экстренных служб из-за плотной застройки, а также том, что застройка затронет границы особо охраняемой природной территории – Ботанического сада.

"В СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Свердловской области Богдана Францишко доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела с учетом озвученных в обращении доводов. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - заявили в пресс-службе ведомства.

Ранее глава департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Екатеринбурга Руслан Габдрахманов встретился с жителями Ботанического района. Темой обсуждения стала многострадальная застройка.

Екатеринбург, Ботаника, Ботанический сад, СКР, Бастрыкин, уголовное дело


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 17.12.2025 14:19 Мск Глава департамента архитектуры Екатеринбурга встретился с протестующими жителями Ботаники
Ранее 15.12.2025 15:42 Мск Жители Ботаники обратились к Путину из-за застройки бывшего Ботанического сада
Ранее 09.12.2025 09:10 Мск Екатеринбуржцы создали петицию против застройки бывшего Ботанического сада

