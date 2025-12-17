Глава департамента архитектуры Екатеринбурга встретился с протестующими жителями Ботаники

Глава департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга Руслан Габдрахманов встретился с жителями Ботанического района. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, темой обсуждения стала застройка территории, против которой выступили жильцы домов, граничащих с Ботаническим садом.

Напомним, на днях жители Ботаники записали видеообращение президенту Владимиру Путину для предстоящей "прямой линии". Они рассказали о скором появлении в бывшем Ботаническом саду еще одной новостройки, которая, по их мнению, появится на и без того плотно застроенном участке. Горожане выдвигают ряд требований. Еще раньше была создана петиция против застройки.

Как отметили в мэрии, на встрече с директором департамента они высказали свои опасения и задали вопросы. Как пояснил Габдрахманов, при выдаче разрешения на строительство городские власти проверили проект на соответствие нормативам. По его словам, в документации застройщиком предусмотрены дополнительные парковочные места. Также соблюдены нормы расчетной плотности населения, удаленности от зданий и Ботанического сада, ширине выезда и другие.

Кроме этого он напомнил, что на месте ветхого здания "Зеленстроя" планируется построить школу на 600 мест. Чтобы убедиться в фактическом соответствии проекту, в начале января 2026 года состоится выездная встреча на месте застройки. Ожидается, что в ней также поучаствуют представители департаментов транспорта и благоустройства, руководство Ботанического сада УрО РАН и депутаты городской думы Екатеринбурга.