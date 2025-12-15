15 Декабря 2025
Уральский ФО
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Жители Ботаники обратились к Путину из-за застройки бывшего Ботанического сада

Жители Ботанического района Екатеринбурга обратились за помощью к Владимиру Путину. Уральцы записали видеообращение президенту, рассказав о скором появлении в бывшем Ботаническом саду еще одной новостройки, которая, по их мнению, появится на и без того плотно застроенном участке.

"В нашем квартале, где уже построено семь высотных жилых домов (до 31 этажа), планируется возведение еще одного многоэтажного дома. Это приведет к критическому уплотнению квартала. Жильцы уже сталкиваются с серьезными проблемами: узкие проезды, переполненные автомобилями, отсутствие достаточного количества детских садов и школ. Ярким примером стала ситуация 6 ноября, когда из-за заставленных машин пожарная машина не могла оперативно подъехать к месту возгорания.", — рассказала паблике "Злой Екатеринбург" местная жительница.

Напомним, что дом намерены построить на месте существующей парковки. Жители также возмущаются, что застройка угрожает самому Ботаническому саду, ведь плотная стена высоток затеняет деревья и краснокнижные растения с солнечной южной стороны. Не будет солнца и у порядка 30 квартир, в одной из которых проживает семья участника СВО.

Петицию против застройки подписало около 1 тыс. человек. Также екатеринбуржцы записали видеообращение для прямой линии президенту. Они требуют остановить строительство, обеспечить открытый доступ ко всей проектной документации, организовать повторное публичное обсуждение проекта, провести независимую государственную экспертизу проекта, а также проверить законность выдачи всех разрешительных документов на строительство.

Напомним, что застройщиком выступает "Ботаника Грин хаус бай Баден фэмили". В пресс-службе девелопера Накануне.RU рассказали, что местным жителям не стоит переживать и компания открыта для предложений и идей по благоустройству.

"Земельный участок был приобретен нашей компанией у "Синара Девелопмент". На момент покупки он уже имел действующее разрешение на строительство и проектную документацию будущего дома. Проект изначально разрабатывался с соблюдением всех градостроительных и санитарных норм. Фактическое расстояние между новым корпусом и ближайшими соседними домами составляет от 30 до 40 метров. Это с большим запасом превышает минимальные нормативные требования, установленные градостроительными правилами, и подтверждает полное соответствие проекта по инсоляции, плотности застройки и нагрузкам. Кроме того, мы прекрасно понимаем, что Ботанический сад — ключевой природный ресурс района, и восприятие его открытости важно для всех жителей микрорайона. Архитектура “Ботаники Грин Хаус” разработана так, чтобы быть максимально легкой визуально. Мы готовы обсуждать ключевые аспекты строительства и корректно реагировать на конструктивную обратную связь", - сказали в пресс-службе застройщика.

Предложения и идеи по благоустройству можно направлять на электронную почту info@botanicaliving.ru.

Ранее мы писали, что местные жители проиграли спор с городскими властями относительно изменения территориальных зон на месте бывшего Ботанического сада. На последних общественных обсуждениях горожане отметили все риски, сопровождаемые потенциальную застройку, однако в мэрии посчитали, что опасения не относятся напрямую к рассматриваемому вопросу зонирования и не подлежат учету.

Ранее 09.12.2025 09:10 Мск Екатеринбуржцы создали петицию против застройки бывшего Ботанического сада

