Свердловская область в числе регионов-лидеров по обращениям на "прямую линию" с Путиным

Свердловская область по-прежнему находится в числе регионов-лидеров по обращениям на "прямую линию" с Владимиром Путиным, которая состоится уже в эту пятницу.

По данным телеканала "Россия 24", Средний Урал входит в топ-5 по числу обращений вместе с Москвой, Санкт-Петербургом, Краснодарским краем и Ростовской областью, при этом время от времени Свердловская область вырывается на четвертую и даже третью позиции. А общее число обращений на программу "Итоги года с Владимиром Путиным" на сегодняшний день превысило 1,7 млн.

Как сообщили Накануне.RU в президентском движении "Народный фронт" в Свердловской области, жители региона обращаются на "прямую линию" с вопросами по следующим темам:

социальная политика – 20%;

государство и общество – 12%;

экономика и инфраструктура – по 11%;

жилье – 9%.

Так, на днях жители Ботанического района Екатеринбурга записали видеообращение президенту для "прямой линии". Они рассказали о скором появлении в бывшем Ботаническом саду еще одной новостройки, которая, по их мнению, появится на и без того плотно застроенном участке. Горожане выдвигают ряд требований.

Кроме этого, жители Свердловской области сообщили главе государства о ситуации в поселке Арамашка. Она связана с решением местных властей о закрытии единственной школы, ранее признанной аварийной. Сейчас в обстоятельствах разбирается Следственный комитет. Как сообщили Накануне.RU в СКР, по данному факту организована проверка. Также о ситуации будет доложено главе ведомства Александру Бастрыкину.

При этом известно, что в 2024 году большинство жалоб Путину из Свердловской области поступило на ситуацию в здравоохранении. Статистики о том, какая тематика превалирует у уральцев в 2025-м, пока нет.

Президент РФ ежедневно занимается подготовкой к предстоящей "прямой линии", совмещенной с пресс-конференцией. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в пятницу, 19 декабря, в 12.00 мск. Сбор вопросов стартовал 4 декабря и продлится вплоть до ее окончания.