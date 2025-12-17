Свердловская область в числе регионов-лидеров по обращениям на "прямую линию" с Путиным

17 Декабря 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Обездолены из-за Долиной

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Общество Свердловская область В России
Фото: Накануне.RU

Свердловская область в числе регионов-лидеров по обращениям на "прямую линию" с Путиным

Свердловская область по-прежнему находится в числе регионов-лидеров по обращениям на "прямую линию" с Владимиром Путиным, которая состоится уже в эту пятницу.
Читайте также:

По данным телеканала "Россия 24", Средний Урал входит в топ-5 по числу обращений вместе с Москвой, Санкт-Петербургом, Краснодарским краем и Ростовской областью, при этом время от времени Свердловская область вырывается на четвертую и даже третью позиции. А общее число обращений на программу "Итоги года с Владимиром Путиным" на сегодняшний день превысило 1,7 млн.

Как сообщили Накануне.RU в президентском движении "Народный фронт" в Свердловской области, жители региона обращаются на "прямую линию" с вопросами по следующим темам:

  • социальная политика – 20%;
  • государство и общество – 12%;
  • экономика и инфраструктура – по 11%;
  • жилье – 9%.

Так, на днях жители Ботанического района Екатеринбурга записали видеообращение президенту для "прямой линии". Они рассказали о скором появлении в бывшем Ботаническом саду еще одной новостройки, которая, по их мнению, появится на и без того плотно застроенном участке. Горожане выдвигают ряд требований.

Кроме этого, жители Свердловской области сообщили главе государства о ситуации в поселке Арамашка. Она связана с решением местных властей о закрытии единственной школы, ранее признанной аварийной. Сейчас в обстоятельствах разбирается Следственный комитет. Как сообщили Накануне.RU в СКР, по данному факту организована проверка. Также о ситуации будет доложено главе ведомства Александру Бастрыкину.

Владимир Путин, телевизоры(2020)|Фото: Накануне.RU

При этом известно, что в 2024 году большинство жалоб Путину из Свердловской области поступило на ситуацию в здравоохранении. Статистики о том, какая тематика превалирует у уральцев в 2025-м, пока нет.

Президент РФ ежедневно занимается подготовкой к предстоящей "прямой линии", совмещенной с пресс-конференцией. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в пятницу, 19 декабря, в 12.00 мск. Сбор вопросов стартовал 4 декабря и продлится вплоть до ее окончания.

Теги: Путин, прямая линия, вопросы, обращения, Свердловская область


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети