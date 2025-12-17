В Роспотребнадзоре опровергли сообщения об эпидемии гонконгского гриппа в Подмосковье

Информация об эпидемии гонконгского гриппа в в Московской области не соответствует действительности, заявили в региональном Роспотребнадзоре.

"Заболеваемость ОРВИ и гриппом среди населения находится на сезонном уровне без превышения пороговых значений", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее Mash сообщил, что в Подмосковье эпидемия гонконгского гриппа, врачи якобы фиксируют уже больше десяти тысяч зараженных. Скорые завалены вызовами к пациентам, ожидание неотложки выросло до 3–4 часов, пишет телеграм-канал.

В конце ноября Роспотребнадзор опроверг сообщения о "новом необычном вирусе", распространяющемся в России. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в стране наблюдается сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Среди выявленных вирусов гриппа преобладают вирусы гриппа A(H3N2). Какие-либо новые нетипичные патогены не зарегистрированы, подчеркнули в Роспотребнадзоре.