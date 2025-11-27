Роспотребнадзор опроверг появление "нового необычного вируса" в стране

Роспотребнадзор опроверг сообщения о "новом необычном вирусе", распространяющемся в России.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в стране наблюдается сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Среди выявленных вирусов гриппа преобладают вирусы гриппа A(H3N2). Какие-либо новые нетипичные патогены не зарегистрированы, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

До этого в СМИ появилась информация, что жители Москвы жалуются на вирус с неожиданным симптомом в виде сильной боли в ушах.

В октябре в Роспотребнадзоре заявили, что сообщения о якобы массовых вспышках вируса Коксаки в России не соответствуют действительности. СМИ сообщили, что его могли привезти туристы, отдыхавшие в теплых странах в бархатный сезон.