16 Декабря 2025
Наука и техника В России
Фото: Накануне.RU

ИИ может лишить российскую науку ученых

Система образования абсолютно не готова к повсеместному применению ИИ, что приведет только к одному — привычке не думать, а удовлетворяться суррогатом от языковых моделей. То же самое касается науки, которая может остаться без ученых. Об этом пишет завкафедрой реактивных двигателей и энергетических установок Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева Алексей Лопатин.
Он отмечает, что все заявления о том, как хорошо станет с ИИ в образовании, напоминают написанные как раз с помощью ИИ. Применение ИИ не имеет отношения к обучению, так как дети воспринимают это как способ уйти от прикладывания усилий. Лишь 3-5% школьников, по его оценке, используют ИИ для пользы дела. В итоге у детей с ранних лет формируется привычка получать препарированную информацию, а мышление не формируется. Детей как бы кормят "пюре" из информации. Для умственного развития это крайне вредно: что сможет потом такой выпускник на рабочем месте?

В вузах ИИ воспринимается на "ура", так как для преподавателей это способ уменьшить время на заполнение разных бессмысленных бумаг, наличие которых никому не нужно, но которые проверяют контролирующие органы. Однако это грустно, так как идет падение последнего "колосса" нашего образования — учебно-методической системы, считает эксперт.

На научно-исследовательскую работу, которая в вузах формально ведется, ИИ тоже влияет крайне неблагоприятно. Фальсификация научных результатов и имитация научной работы появляются все чаще. Сгенерированная фальшивка подменяет настоящие исследования.

"Молодые исследователи, только делающие первые шаги в науке, получают совершенно ложный посыл о структуре и формах научных исследований. Им начинает казаться, что генерация результатов в ИИ и есть настоящая наука. Уже сейчас во многие научные издания направляются работы молодых авторов, частично или даже полностью сформулированные нейросетями. Если не противопоставить этому потоку информационного шума и лженауки четкую позицию академического сообщества, мы можем вообще потерять для науки новое поколение исследователей", — опасается Лопатин.

Он не согласен с самим термином "искусственный интеллект". По сути это продвинутый поисковик с возможностью интерпретации результата по заданным алгоритмам. В науке никакого прорыва от ИИ нет. Сегодня ИИ -— это модный тренд, о котором все говорят, но только немногие знают, где он действительно может быть применен с пользой, заключает ученый.

Теги: наука, образование, ИИ


