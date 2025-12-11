Ашманов рассказал Путину про массовое выхолащивание образования из-за ИИ

Из-за массового использования ИИ происходит выхолащивание образования, которое превращается в имитацию. Об этом рассказал специалист по ИИ член СПЧ Игорь Ашманов на пресс-конференции по итогам работы СПЧ за 2025 год, обращаясь к президенту России Владимиру Путину, который был на видеосвязи.

Он напомнил недавние слова самого президента, что если ученик постоянно обращается к ИИ, то он уже не сможет думать сам. И это уже не опасность, а реальность.

"Когда разговариваешь с учителями, с родительскими сообществами, они говорят, что происходит массовое, обвальное выхолащивание образования. Школьники и студенты получают задания, отдают их ИИ и потом, не читая, сдают обратно, и потом у них возникает идея, что знать не обязательно - надо сдать. Рушится авторитет преподавателя, и для них авторитетом становится ИИ. Они прямо говорят преподавателю: мне ИИ сказал вот так, а он умнее вас, поэтому вы просто ошибаетесь. В вузе подавляющее количество работ генерируется автоматически. Преподаватели вынуждены снова перейти на опрос вживую, так как очень часто человек приносит диплом и не может объяснить основные термины в этом дипломе. Это пустые компилятивные работы. Профессора говорят, что они не знают, кого они выпускают, а через год, два, три эти люди попадут в промышленность, в оборонку и так далее, и будут там тоже имитировать работу", - рассказал Ашманов.

Эту проблему перерождения образования признают все, в том числе об этом говорит и министр просвещения Сергей Кравцов. Но пока почему-то доминирует такое представление, что ИИ решит все проблемы. Он нужен в военном деле, в промышленности и т.п., но не в социальной сфере. А там назрели огромные проблемы. В том числе топ-менеджеры разных крупных госкомпаний передают многие функции и виды работ ИИ, а это значит, что информация сразу утекает за границу, поскольку эти системы работают в облаке на зарубежных серверах, отметил эксперт.

Также Ашманов рассказал Путину об опасности нового вида власти, которая по факту перетекает в руки "цифровиков", то есть тех, кто обладает реальным доступом к большим данным. Эти люди становятся новым "цифровым классом", причем никому неподконтрольным. Он попросил дать поручение создать межведомственную группу, которая смогла бы проанализировать и усовершенствовать законопроект об использовании ИИ в социальной сфере и госуправлении. Сам проект практически готов, а его актуальность давно назрела.

Путин ответил, что полный отказ от ИИ означает риск потерять все, но и бездумное использование ИИ может привести к тому же результату. Важно соблюсти баланс, и это очень сложный вопрос. В сфере образования "нельзя потерять поколение молодых наших граждан, которые вместо того, чтобы думать, будут нажимать кнопочку, а сами будут не в состоянии решать элементарные задачи по математике, физике, химии, да и историю знать как следует не будут", подчеркнул президент России. Нельзя, чтобы возникла элита из двух десятков человек, а все остальные будут только нажимать на кнопку. Необходимо определить принципы использования ИИ.

Путин принципиально согласился с Ашмановым, что ответственность за принятое решение должна лежать на конкретном человеке, а ссылка на то, что это подсказал ИИ, вообще неправомерна. Он поблагодарил Ашманова за его позицию, работу и пообещал привлечь к разработке соответствующих нормативных актов.