Половина крупного бизнеса в РФ допустила сокращения из-за внедрения ИИ

Согласно исследованию консалтинговой компании "Технологии Доверия", 47% крупных российских компаний рассматривает возможность сокращения персонала в связи с внедрением искусственного интеллекта.

Опрос показал, что 47% респондентов не планируют таких мер, а 6% не определились с ответом. В целом 68% компаний не намерены сокращать штат из-за ИИ, а 22% допускают такую возможность. Исследование выявило четкую зависимость: чем меньше компания, тем реже она задумывается об оптимизации штата через ИИ (37% — средний бизнес, 18% — малый, 11% — микробизнес). Эксперты связывают это с нехваткой средств на внедрение технологий или недоверием к ним.

Наиболее высокий процент компаний, готовых к сокращениям, отмечается в Южном (33%), Центральном (31%) и Северо-Западном (28%) федеральных округах. Тренд на автоматизацию кадровых процессов подтверждается и глобально: по данным Gartner, 71% HR-директоров уже используют технологии для оценки персонала. Крупнейшие мировые корпорации, такие как Amazon и Nestle, также активизировали сокращения на фоне развития ИИ.

В России тренд уже порождает судебные споры. Яркий пример — дело ООО "Алиса", где увольнение менеджера мотивировали переходом на ИИ, что суд впоследствии признал незаконным, сообщает РБК.

Ранее глава "Сбера" Герман Греф анонсировал планы по сокращению до 20% сотрудников на основе оценки ИИ, что уже привело к увольнению более 13,5 тысяч человек с начала года.