Уложили лицом в снег. В Екатеринбурге задержали прохожего с самодельными бомбами

В Екатеринбурге силовики задержали прохожего с тремя самодельными бомбами. Возбуждено дело.

Как рассказал Накануне.RU источник в правоохранительных органах, 22-летнего молодого человека задержали в минувшие выходные около Уральского юридического института МВД России. Его остановили сотрудники полиции в ходе патрулирования прилегающей территории. На кадрах оперативной съемки видно, что задержанного уложили лицом прямо в снег.

"При осмотре его личных вещей в рюкзаке при нем обнаружено три самодельных взрывных устройства. На место инцидента оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов", - отметил источник.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Покушение на террористический акт". Сейчас задержанный находится в СИЗО.